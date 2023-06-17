Batı Şeria'da İsrail Askerleri ile Filistinli Göstericiler Arasında Çatışma Çıktı
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BEYT DACAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus'un doğusunda yer alan Beyt Dacan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen gösteri sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz kapsüllerinden korunmak için kaçan göstericiler, 16...
BEYT DACAN, 17 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus'un doğusunda yer alan Beyt Dacan köyünde Yahudi yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen gösteri sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin attığı göz yaşartıcı gaz kapsüllerinden korunmak için kaçan göstericiler, 16 Haziran 2023. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel