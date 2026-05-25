İsrail askerleri, Batı Şeria'daki baskında bir genci bacağından vurdu
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir baskın sırasında 19 yaşındaki bir Filistinli gencin bacağına gerçek mermiyle ateş açtı. Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre genç yaralandı.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir genci bacağından yaraladığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar kasabasına baskın düzenledi.
Baskın sırasında askerlerin Filistinlilere ateş açtığı ve 19 yaşında bir gencin bacağından gerçek mermiyle vurularak yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu