Batı Şeria'da İran Füzesine Ait Parça Filistinliyi Öldürdü
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parçanın Batı Şeria'da bir Filistinliye isabet ettiği ve görüntülerin ortaya çıktığı bildirildi.
- İran füzesine ait parçanın Batı Şeria'da ölen Filistinliye isabet ettiği görüntüler ortaya çıktı
BATI ŞERİA - İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parçanın Filistin'in Batı Şeria bölgesinde hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerden birine ait parça Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Füze parçasının hayatını kaybeden Filistinliye isabet ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tek başına yolda yürüyen Filistinlinin üzerine füze parçasının düştüğü görüldü.