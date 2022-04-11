Batı Şeria'da iki Yahudi yerleşimci yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde iki Yahudi yerleşimcinin açılan ateş sonucu yaralandığı belirtildi.

Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde, yaralanan iki yerleşimcinin Nablus'un doğusundaki kutsal kabul edilen "Yusuf Türbesi"ne gitme girişiminde bulundukları sırada yaralandığı öne sürüldü.

Türbenin bulunduğu bölgeye araçla girdiği belirtilen yerleşimci Yahudilerin el ve dizinden hafif şekilde yaralandığı ve ateş açanların olayın ardından bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

"Yusuf Türbesi"

Nablus'un doğusunda bulunan "Yusuf Türbesi", Yahudiler tarafından kutsal mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler, Yusuf Peygamber'in kemiklerinin Mısır'dan getirilip burada defnedildiğine inanıyor.

Filistinli tarihi eser uzmanları ise türbenin birkaç yüzyıllık geçmişi olduğunu ve Hazreti Yusuf'a değil, Yusuf Duveykat isimli Müslüman bir alime ait olduğunu iddia ediyor.

AA / Güncel