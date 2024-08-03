İşgal alındaki Batı Şeria'da " Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerindeki Esirlere Destek" gösterileri düzenlendi.

"Ulusal ve Uluslararası Gazze'ye ve İsrail Hapishanelerdeki Esirlere Destek Günü" münasebetiyle Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde bir araya gelen Filistinliler, gösteri ve yürüyüş yaptı.

İran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 28 Temmuz'da, 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve uluslararası bir gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırmıştı.