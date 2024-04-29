Batı Şeria'da Gazze Şeridi'ne Dayanışma Gösterisi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentindeki Necah Üniversitesinden öğrenciler, öğretim görevlileri ve çalışanlar, Gazze Şeridi ile dayanışma gösterisi düzenledi.

Öğrenci grupları, üniversite yönetimi ve işçi sendikasının çağrısıyla İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar protesto edildi.

Üniversitenin 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez yüz yüze eğitime kapılarını açtığı günde düzenlenen gösteride, Gazze'de İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Nablus Valisi Gassan Değles, yaptığı konuşmada, gösterinin, "Gazze'deki soykırımın reddedilmesini" ifade ettiğini ve Filistin'in ulusal birliğini yansıttığını söyledi.

Necah Üniversitesi Sözcüsü Raid ed-Dabai de "soykırım savaşına maruz kalan Gazze'ye ve Filistin halkının zaferine destek olmanın" önemine değindi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 454 Filistinli öldürüldü, 77 bin 575 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.