İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki baskın ve saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda, Filistinliler ile İsrail askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Filistinlilerin topraklarına yönelik saldırıların arttığı bildiriliyor.

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskında Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler de bölgede saldırılarını sürdürdü.

Filistin'in Sesi Radyosunun haberine göre, Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı girişinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İsrail ordusu, ayrıca Ramallah'ın kuzeyinde Yebrud, Silvad, Kefr Malik ve Turmusayya beldelerine baskın düzenledi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde de İsrail ordusu Beyta beldesi ile Nablus'un güneyindeki Burin ve Madama köylerine baskın yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Madama'ya düzenlediği baskında Filistinlilerin evlerine doğru ses bombası ve göz yaşartıcı gaz attığı, köyün ana girişini kapatarak hareket özgürlüğünü engellediği aktarıldı.

Batı Şeria'nın güneyinde görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentinin kuzeyindeki Sair beldesine düzenlediği baskında çok sayıda ses bombası attı.

Görgü tanıkları, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyü yakınında bulunan Filistinli bedevi topluluğuna saldırdı.

Filistinlilerin karşılık vermesiyle İsraillilerin saldırısı püskürtüldü, İsrail ordusu ise Filistinlilere ateş açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
