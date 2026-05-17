Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı

Güncelleme:
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 19 yaşındaki bir gencin bacağına ateş açarak yaraladı. Ayrıca Yasuf köyünde 150 meyve ağacı söküldü.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Nablus'un güneyinde yer alan Beyta kasabasındaki saldırıda 19 yaşındaki bir genç bacağından gerçek mermiyle vuruldu.

Gaspçı İsraillilerin Batı Şeria'da Filistinlilerin arazilerine yönelik saldırıları da sürdü.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrailliler, Selfit kentinin doğusundaki Yasuf köyünde zeytin, badem, şeftali gibi meyve veren 150 ağacı söktü.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da sık sık kent ve kasabalara baskın düzenleyerek Filistinlilere, mülklerine, hayvanlarına ve arazilerine zarar veriyor.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

