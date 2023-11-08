Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldıran Yahudi yerleşimciler zeytin hasadına engel oluyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana kendi arazilerine yaklaşamıyor, zeytin hasadını yapamıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana kendi arazilerine yaklaşamıyor, zeytin hasadını yapamıyor.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Batı Şeria'da "Filistinlilerden arındırılmış" Yahudi bölgeleri oluşturulması çağrısının yanı sıra İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını şiddetlendirdiği 7 Ekim'den bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı saldırı ve hak ihlallerini artırdı.

Batı Şeria'nın kuzeyinde Kalkilya kentinin Senirya köyünde 80 bin metrekarelik arazisi bulunan Filistinli Abdurrahim İsa, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle çoğu zeytin ağaçlarından oluşan arazisinde zeytin hasadını yapamadığını belirtti.

Evinde, AA muhabirinin sorularını yanıtlayan 65 yaşındaki İsa, yasa dışı Yahudi yerleşim birimine yakınlığı nedeniyle 7 Ekim'den bu yana arazisine gidişinin engellendiğini söyledi.

Yerleşimcilerin saldırısında kafası yarıldı, kaburgası kırıldı

İsa, "Yaklaşık 14 Yahudi yerleşimci bize bıçak ve sopalarla saldırdı, kaçmaya çalıştık, onlardan bize saldırmamalarını istedik fakat sonuç alamadık." dedi.

Yerleşimcilerin saldırısında yaralandığını aktaran İsa, kafasının yarıldığını, arka kaburgalarından birinin kırıldığını, göz retinasının zarar gördüğünü, oğlu Zeydan'ın da yaralandığını ve bıçak yarasının karaciğerine ulaştığını söyledi.

"Bizi gerçekten öldürmek istediler"

İsa, yerleşimcilerin niyetinin kendilerini öldürmek olduğuna dikkati çekerek, "Bizi gerçekten öldürmek istediler. Ben yarı baygın haldeyken onlardan birinin kafama büyük bir taşla vuracağını söylediğini duydum." diye konuştu.

Arazisine girişi engellenen İsa, oğluyla birlikte, kendilerinin yerleşimci olduğunu sanarak bölgeye gelen bir İsrail helikopteriyle bölgeden ayrıldıklarını belirtti.

"Canımız pahasına da olsa burayı terk etmeyeceğiz"

İsa, yerleşimcilerin saldırısına ilişkin, "Araziyi ele geçirmek için bizim göç etmemizi istiyorlar. Ancak tüm sahip olduğumuz şey bu arazi, şerefimiz, namusumuz. Canımız pahasına da olsa burayı terk etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Yaklaşık dört ay önce de benzer bir saldırıya maruz kalan İsa ve ailesi, bölgedeki ve Batı Şeria'nın diğer yerlerindeki Filistinliler gibi zeytin hasadını yapamadı.

İsrail "güvenlik" bahanesiyle yayılmacı bir politika uygulayarak Batı Şeria'yı ilhak etmek istiyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı "güvenliklerini sağlama" bahanesiyle Batı Şeria'nın mümkün olduğunca büyük bir kısmını kontrol etmeye çalıştığını belirtiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, "İsrail, güvenlik bahanesiyle yayılmacı bir politika uygulayarak Batı Şeria'yı ilhak etmek, Filistinlilerin topraklarını kontrol etmek ve tampon bölgeler oluşturmak için Gazze Şeridi'ndeki savaşı suistimal ediyor." dedi.

Zeytin hasadı, Filistin için en önemli tarım sezonu

Zeytin hasadının Filistin için en önemli tarım sezonu olduğuna işaret eden Dik, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Filistinli çiftçilerin zeytin hasadı yapacağı bölgelere ulaşımını engellediğini belirtti.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich'in açıklamalarına ilişkin, Dik, "Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın açıklanan ve açıklanmayan kademeli ilhakının ayrılmaz bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in planı hayata geçirilirse Filistin, zeytinsiz bir zeytin ülkesi haline gelecek"

Dik, "İsrail'in (Yahudi yerleşimler için güvenlik alanları oluşturma) planı hayata geçirilirse Filistin, zeytinsiz bir zeytin ülkesi haline gelecek." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'nın yüzde 60'ından fazlasını kapsayan C bölgesini kontrol ettiğini hatırlatan Dik, İsrail'in burayı sadece izole edilmiş bölgeler için değil, yerleşim stratejisi ve yerleşim yerlerini genişletmek için de kullandığını vurguladı.

Dik, İsrail'i, halihazırda Batı Şeria'yı ve kentlerini birbirine bağlayan yolları kontrol eder hale gelen ve Filistinlilerin araçlarına saldıran yerleşimcilere yönelik koruma sağlamakla suçladı.

Aşırı sağcı Bakan "Filistinlilerden arındırılmış bölge" çağrısı yapmıştı

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 6 Kasım'da işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudiler için "güvenlik alanları oluşturulması" ve Filistinlilerin zeytin hasadı için bile olsa bu bölgelere girişinin yasaklanması yönünde hükümete çağrı yapmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya hitaben yazdığı ve X sosyal medya platformundan paylaştığı mektubunda Smotrich, Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'da "kabul edilebilir düzeyde güvenlik sağlamada başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da yerleşimci şiddeti arttı

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Yahudi yerleşimciler Filistinlileri hedef alan saldırılarını artırdı.

Ayrım Duvarı ve Yerleşim Birimiyle Mücadele Heyetinin verilerine göre, Batı Şeria'da yerleşimcilerin saldırılarında en az 8 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı, araçları hedef alındı, ağaçları söküldü, arazilerine girişi engellendi ve 9 Filistinli Bedevi topluluk yerinden edildi.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler 7 Ekim'den bu yana, 163 Filistinliyi öldürdü.