Batı Şeria'da 'Filistin Esirler Günü' gösterileri

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde "17 Nisan Filistin Esirler Günü" dolayısıyla yürüyüş ve gösteriler düzenlendi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların durumuna dikkati çekmek üzere Ramallah'ta Filistinli grupların çoğunu bünyesinde barındıran İslami ve Ulusal Güçler Esirler Komitesinin çağrısı üzerinde yürüyüş gerçekleştirildi. Batı Şeria'nın birçok kentinde de benzer gösteriler vardı.

Gösterilerde Filistin bayrakları ve İsrail hapishanelerindeki tutukluların fotoğrafları taşındı. Göstericiler, Filistili tutukluların serbest bırakılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esirler Günü'nün tutuklular meselesinin halk ve resmi makamlar tarafından desteklendiğini göstermek için ulusal bir fırsat olduğunu belirtti.

Filistinli tutukluların İsrail'in kötü muamelesi ve tıbbi ihmal politikası altında zor koşullarda yaşadıklarını söyleyen Ebubekir, hasta tutukluların serbest bırakılması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail hapishanelerinde 22'si kanser, 600'ü çeşitli hastalıklardan muzdarip 4 bin 450 Filistinli tutuklu bulunuyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" ilan etti. Filistinliler, her yıl 17 Nisan'da düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor.