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Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldü

Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldü

Güncel Haberler

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Kedumim yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise İsrail askerleri tarafından öldürüldü.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda, bir Yahudi yerleşimci öldü.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi yerleşim yeri Kedumim yakınlarında silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail Ordu Radyosu, saldırıda hedef alınan ve ağır yaralanan Yahudi yerleşimcinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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