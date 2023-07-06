Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci öldü

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da, Kedumim yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda bir Yahudi yerleşimci hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ise İsrail askerleri tarafından öldürüldü.