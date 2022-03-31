Batı Şeria'da düzenlenen saldırıda bir İsrailli ağır yaralandı - Haberler

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Batı Şeria'da düzenlenen saldırıda bir İsrailli ağır yaralandı

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Batı Şeria'da düzenlenen saldırıda bir İsrailli ağır yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli tarafından delici aletle düzenlenen saldırıda 30 yaşındaki bir İsraillinin ağır yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli tarafından delici aletle düzenlenen saldırıda 30 yaşındaki bir İsraillinin ağır yaralandığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi Efrat yakınlarında bu sabah bir otobüste yaşanan olayda, bir Filistinli, 30 yaşındaki İsrailliyi tornavida ile yaraladı.

Ağır yaralanan İsraillinin, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kudüs'teki bir hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu Filistinlinin ise otobüste bulunan İsrailli bir yerleşimci tarafından vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Batı Şeria, Haaretz, Yahudi, İşgal, Güncel, Haberler

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