Batı Şeria'da Çatışmalarda Ölen Filistinliler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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CENİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen bir cenaze töreninde yas tutan insanlar, 1 Aralık 2022.
CENİN, 2 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen bir cenaze töreninde yas tutan insanlar, 1 Aralık 2022.
Filistinli sağlık görevlileri ve yerel kaynaklar, Perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerleriyle çıkan çatışmada iki Filistinli militanın öldürüldüğünü bildirdi. (Fotoğraf: Ayman Nobani/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel