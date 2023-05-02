Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, aracına açılan ateş sonucu yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, aracına açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci, aracına açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Avnei Hefetz Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir araca ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu bir Yahudi yerleşimcinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, "Tulkerm kenti bölgesinde yer alan Avnei Hefetz Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinlinin kendi aracından bir İsraillinin aracına ateş açtığı" ifade edildi.

Haberde, olayın "etrafa saçılan cam parçaları sonucu sürücünün çok hafif şekilde yaralanmasıyla" sonuçlandığı ve İsrail ordusunun ateş açan kişiyi aramayı sürdürdüğü belirtildi.