Batı Şeria'da Bir Filistinli İsrailli Askerler Tarafından Öldürüldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Şeria'da Bir Filistinli İsrailli Askerler Tarafından Öldürüldü

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Batı Şeria'da Bir Filistinli İsrailli Askerler Tarafından Öldürüldü

RAMALLAH, 2 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'da sağlık ekipleri ve görgü tanıkları, Beytüllahim'e komşu Deyşeh mülteci kampında Perşembe günü bir Filistinli erkeğin İsrail askerleri ile meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü söyledi.

RAMALLAH, 2 Haziran (Xinhua) -- Batı Şeria'da sağlık ekipleri ve görgü tanıkları, Beytüllahim'e komşu Deyşeh mülteci kampında Perşembe günü bir Filistinli erkeğin İsrail askerleri ile meydana gelen çatışmada öldürüldüğünü söyledi. Filistin Sağlık Bakanlığı 29 yaşındaki Ayman Muheisen'in mülteci kampındaki çatışmalarda İsrail askerleri tarafından vurulduktan sonra Filistinlilere ait bir hastanede yaşamanı yitirdiğini açıkladı.

Bakanlık, çatışmada iki erkeğin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusundan olayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Filistinli görgü tanıkları, İsrail ordu güçlerinin Perşembe sabahı kampa baskın düzenlediğini söyledi ve onlarca genç erkek ile İsrail askerleri arasında çatışma çıktığını sözlerine eklediler. Çarşamba günü biri 29 yaşındaki bir kadın olmak üzere iki Filistinli Batı Şeria'nın Cenin ve El Halil kentleri yakınında İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. Batı Şeria'da geçen birkaç haftada İsrail ile Filistinliler arasında gerilim yükseldi. Filistinli liderler İsrail'i Filistinlilere karşı şiddeti tırmandırmakla suçladı ve uluslararası toplumu müdahale etmeye çağırdı.

Xinhua / Güncel

Beytüllahim Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title