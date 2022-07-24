Batı Şeria'da bıçaklı saldırı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı. İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Zatara askeri kontrol noktası yakınlarında bir kişinin saldırı girişiminde bulunduğunun tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, İsrail güçlerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine saldırganın bıçağını yere attığı belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığı kaydedilirken, gözaltına alınan kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmedi. AA / Çağrı Koşak - Güncel Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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