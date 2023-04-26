Batı Papua'daki ayrılıkçılar, şubatta kaçırdıkları Yeni Zelandalı pilotun videosunu yayımladı

Endonezya'da Batı Papua eyaletindeki ayrılıkçı "Batı Papua Özgürlük Ordusu" şubatta kaçırılan Yeni Zelandalı pilot Phillip Mark Mehrtens'in videosunu yayımladı.

Batı Papua Özgürlük Ordusu sözcüsü tarafından medyaya servis edilen videoda, kelepçeli ve siyah gömlekli bir adamın, Endonezya'nın "Susi Air" şirketinde çalışan pilot Mehrtens olduğu tespit edildi.

Kaçırılan pilotun, 24 Nisan tarihli videoda, "Batı Papua Özgürlük Ordusu beni Paro'dan kaçıralı yaklaşık üç ay oldu. Gördüğünüz gibi hala hayattayım ve sağlıklıyım ve iyi besleniyorum." dediği anlaşılıyor.

Kendisini kaçıranlarla "hiçbir sorun yaşamadığını" söyleyen Mehrtens, son zamanlarda kendisini kurtarmaya çalışan Endonezya ordusu tarafından başlatılan askeri operasyondan endişe duyduğunu söyledi.

Endonezya'nın geçen hafta bölgeye bombalar yağdırdığını belirten Mehrtens "Lütfen, gerek yok. Bu benim ve buradaki herkes için tehlikeli." ifadelerini kullandı.

36 kişilik askeri birlik saldırıya uğramıştı

Endonezya ordusu pilotu kurtarmak için son dönemde askeri operasyonlarını artırdı.

Yerel basına 16 Nisan'da yansıyan haberlere göre, şubatta kaçırılan Mehrtens'i kurtarmak için operasyona katılan 36 kişilik askeri birlik, Papua Highlands eyaletinin Nduga bölgesinde "Batı Papua Özgürlük Ordusu"nun pususuna düşmüş, saldırıda en az 5 asker hayatını kaybetmişti.

Endonezya Genelkurmay Başkanı Yudo Margono, ayrılıkçı silahlı grupların askeri birliğe düzenlediği saldırıda çok sayıda askerin öldürülmesinin ardından ordunun kara operasyonuna hazır olduğunu belirtmişti.

Endonezya topraklarına katıldığı 1963'e kadar Hollanda kontrolündeki Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplarca bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütülüyor.