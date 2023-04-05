Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği iftar programı düzenledi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hounslow bölgesinde Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği (West London Turkish Volunteers) iftar programı düzenledi.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ziyaret ettiği Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği ramazan ayı dolayısıyla çadırda toplu iftar verdi.

İftar programına, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve Londra Büyükelçiliği Dini Hizmetler Müşaviri Ensari Yenitürk'ün yanı sıra Londra'da yaşayan Türk toplumundan çok sayıda kişi katıldı.

"Depremin ardından Türk toplumu birlik içinde dayanışma sergiledi"

Büyükelçi Ertaş, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin çadırda düzenlediği iftar programıyla, Türkiye'deki ramazan atmosferini Londra'da yaşattığını belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasında, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlere de değinen Ertaş, yaşanan bu büyük felaketin ardından İngiltere'deki Türk toplumunun dayanışma sergilediğini dile getirdi.

Büyükelçi Ertaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler burada çok örnek bir davranış sergilediniz. Kral burayı ziyaret ettiğinde Ankara'daydım. Buradaki videoları ve fotoğrafları izledim. Yıllar boyunca hatırlanacak kareler kaldı. Bu aslında aynı zamanda sizin ülkemizi, medeniyetimizi ve insanlığımızı ne güzel temsil ettiğinizi gösteriyor. Biz artık her zaman söylüyoruz. Diplomasi artık çok oyunculu bir alan. Sadece biz diplomatlar diplomasi yapmıyoruz, sizler de yapıyorsunuz. Kadınlarımız, öğrencilerimiz, derneklerimiz de yapıyor ve bunun çok güzel bir örneğini de bu vesileyle de gösterdiniz. Bu ufacık çadırdan, Türkiye'de ve dünyada milyonlara ulaştınız. Sizin içinizdeki bu güzellikler uzak coğrafyalara yayılmaya devam edecek."

"Yardımların toplanmasında kadınlar en aktif rolü oynadı"

Başkonsolos Atahan da Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğinin, İngiltere'deki Türk toplumuna yönelik en aktif çalışma yürüten derneklerin başında geldiğini ifade etti.

Atahan, derneğin, Türkiye'deki depremlerin ardından İngiltere'de yardım toplanmasında öncü rol oynayan derneklerden biri olduğunun altını çizdi.

Utku Atahan, bu yardımların toplanmasında ve dernek faaliyetlerinde kadınların en aktif rolü oynadığını belirterek, kadın gönüllülere teşekkür etti.

-"Depremlerin ardından bölgeye yaklaşık 100 ton yardım gönderdik"

Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneği yönetiminde görevli Halit Karakaya da derneğin, 7 yıl önce Londra'da yaşayan Türk toplumu için bir merkez niteliği taşıması amacıyla kurulduğunu anlattı.

Karakaya, dernek bünyesinde her yıl Londra'da geniş katılımlı bir festival düzenlendiklerini, ramazan ayında her gün ücretsiz toplu iftar yemeği verdiklerini ve çeşitli organizasyonlarda ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını söyledi.

Halit Karakaya, Türkiye'deki depremlerin ardından da Türk Hava Yolları (THY) kargo uçağıyla bölgeye yaklaşık 100 ton yardım gönderdiklerini dile getirdi.

"Kral Charles'ın ziyareti bizim için çok büyük sürpriz oldu"

Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğinden Hatice Aldırmaz da ramazan ayında her gün dernek bünyesindeki kadınların hazırladığı iftar yemeğini verdiklerini anlattı.

Aldırmaz, dernek aracılığıyla Türkiye'deki depremlerin ardından bölgeye yönelik yardımların da toplandığına değinerek, "Sadece Türkler değil, bütün bu bölgedeki bayanlar, Müslümanlar, İngilizler herkes bu süreçte destekçimiz, yardımcımız oldu. Bu kadar destekçimiz olduğunu biz de bilmiyorduk." dedi.

Depremin ardından Kral Charles'ın derneği ziyaret ettiğini anımsatan Aldırmaz, ziyaret sırasında Kral'a çay ikram ettiklerini anlattı.

Aldırmaz, "Bizim için çok büyük sürpriz oldu. Çok mutlu olduk, çok onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Kral Charles, depremin ardından ziyarette bulunmuştu

İngiltere Kralı 3. Charles, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 14 Şubat'ta Batı Londra Türk Gönüllüleri Derneğini ziyaret etmişti.

Kral Charles, burada depremzedelere yönelik yardım çalışması yapan gönüllülerden çalışmalarla ilgili bilgi almıştı. ???????