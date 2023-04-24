Batı Kudüs'te bir kişi aracını yayaların üzerine sürdü: 5 İsrailli yaralandı

Batı Kudüs'te bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğü, olayda biri ağır 5 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Batı Kudüs'te bir kişinin aracını yayaların üzerine sürdüğü, olayda biri ağır 5 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs'ün en işlek noktalarından Mahane Yahuda Çarşısı yakınında bir aracın yayalara çarptığı belirtildi.

Açıklamada, "Doğu Kudüs sakini bir Filistinli" olduğu ifade edilen sürücünün, "olay yerinde bulunan sivil birinin açtığı ateş sonucu etkisiz hale getirildiği" aktarıldı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise, sağlık ekiplerinin, aralarında 50 yaşlarında durumu ağır bir adamın da bulunduğu 5 yaralıya müdahale ettiği aktarıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, hava yastıkları patlamış bir aracın kaputunda hareketsiz yatan ve "aracın sürücüsü" olduğu belirtilen bir kişiye, sivil giyimli silahlı kişilerin birden fazla el ateş açtığı görüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

İsrail ordu radyosu ise söz konusu sürücünün, evli ve 5 çocuk babası Hatem Necme isimli psikolojik sorunları bulunan biri olduğuna işaret etti.

Bu arada Hamas, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Mücahitler Hareketi ve Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi gibi Filistinli gruplar, Batı Kudüs'te yaşanan olayı "İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik işlediği suçlara bir cevap olarak" nitelendirdi.