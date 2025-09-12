Batı Kudüs'te Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı
Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde gerçekleşen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi, otelde çalışan bir Filistinli olarak gözaltına alındı.
İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda biri ağır diğeri de orta derecede olmak üzere 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin söz konusu otelde çalışan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel