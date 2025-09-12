Batı Kudüs'te Bıçaklı Saldırı: 2 Yaralı

Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde düzenlenen bıçaklı saldırıda biri ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs yakınlarındaki bir otelde bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda biri ağır diğeri de orta derecede olmak üzere 2 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin söz konusu otelde çalışan ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ikamet eden bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.