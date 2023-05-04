Batı kesimlerinde sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde İç Ege (Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Balıkesir'in doğu, Bilecik ve Bursa'nın güney, Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinde İç Ege ( Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Balıkesir'in doğu, Bilecik ve Bursa'nın güney, Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı kesimleri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cuma) İç Ege (Manisa, Uşak, Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar illeri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri), Balıkesir'in doğu, Bilecik ve Bursa'nın güney, Eskişehir'in batısında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."