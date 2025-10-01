Haberler

Batı Karadeniz ve Marmara İçin Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara'da yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği belirtiliyor. Fırtınanın etkisi, Batı Karadeniz'de cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde ise açık denizlerde azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinde kıyılarda, akşam saatlerinde açıklarda etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Marmara'da ise yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esmesi beklenen fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
