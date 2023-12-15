Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde fırtına uyarısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacakken, Marmara'da ise fırtına bugün akşamdan itibaren başlayacak.

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz ve Marmara için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek.

Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.