Batı Karadeniz ve Marmara'da Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuzeybatı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğini belirterek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı. Meteoroloji Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın öğlen saatlerinde sağanak yağış olacağını da bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'nin konuya ilişkin bugün yaptığı açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara Bölgesinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün (Perşembe) akşam saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa'nın kuzey ilçeleri ile İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya ve Düzce çevreleri ile Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/ m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji, Meteoroloji Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın öğlen saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanak yağışa karşı da vatandaşları uyardı.