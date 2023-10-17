Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulundu. Rüzgarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli şekilde eseceği belirtilirken, akşam ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda ve Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, akşam saatlerinde ise etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'in batısında yarın rüzgar öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esecek, gece saatlerinde ise etkisini yitirecek.