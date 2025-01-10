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Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı Yapıldı

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Zonguldak'ta düzenlenen Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısında, üniversitelerin Türkiye Yüzyılı'nın inşasına katkıları ve kadın aile projeleri üzerine görüşmeler yapıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği toplantısı gerçekleştirildi

Dönem Başkanı BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun;

" Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında bir aradayız"

ZONGULDAK - Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği; Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 12 rektörün katılımıyla bir toplantı düzenlendi.

BEUN ev sahipliğinde yapılan toplantıda, Batı Karadeniz Bölgesindeki üniversite rektörlerinin belirli aralıklarla bir araya gelerek üniversitelerin gelişimi için ortak çalışmalar yaptığı ve yükseköğretim alanında iş birliğinin güçlendirilmesinin amaçlandığı vurgulandı. Bartın Üniversitesi Rektörü ve Dönem Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun, yaptığı konuşmada, "Birlikte neler yapıyoruz? Daha iyiye nasıl ulaşabiliriz arayışı; bu amaçla toplantılar vesilesi ile bir araya geliyoruz. Bu seferki toplantımız BEUN ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Önceden planlanmış bir toplantıydı ama bu gün ayrıca Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç hanımefendinin özellikle BEUN ile birlikte yaptığı kadın ve aile ile ilgili bir çalıştay yapılmıştı daha önce şimdi Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği çerçevesinde daha da güçlendirerek daha da farklı başlıklara genişleterek birlikte neler yapabiliriz onu biraz daha ileri boyutlara taşıyarak belki ülkemiz için de model olabilir. Farklı birlikler, üniversitelere yaygınlaştırılması noktasında kendilerine de hoşgeldiniz diyoruz. Bu amaçla bir protokol çalışmaları da yapılmış. Bu gün onu da görüşeceğiz. ve ülkemiz yüksek öğretim alanına, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında üniversitelerin nasıl daha fazla katkı sunacağı noktasında üniversiteler olarak bir araya geliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, toplantıda kadın ve aile konusundaki projelerin detaylarını paylaştı. Daha önce BEÜN'de düzenlenen çalıştayı hatırlatan Oruç, bu projeyi genişleterek sosyal sorunların çözümüne yönelik akademik saha araştırmaları yapılmasının önemine dikkat çekti. Oruç, "Aslında fikir ortaya şöyle çıktı. Külliyede rektörler toplantısı vardı. Rektörlerimizi kahveye davet ettim. Kadın ve çocuk cinayetleri konusu gündemdeydi. Bu konuda saha araştırması çok önemli. Akademiye önemli görevlerin düşünüyorum. Ülkemizin belli bir bölgesindeki sosyal sorunlar, sadece kadın ve çocuk cinayetleri değil sosyal sorunlarda da farklı bir bölgedeki üniversite, saha araştırmaları ve istatistik araştırmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu konuda Karadeniz Ereğli, Zonguldak doğumlu olduğum için de Bülent Ecevit Üniversitesi'nin ev sahipliği yapmasından çok memnun oldum. Biraz bunda da hem akademik olarak hem fotoğrafın ortaya çıkmasında birtakım sosyal konularda sadece kadın, çocuk cinayetleri değil rektörlerimizin, hocalarımızın imzalayacağı bu protokolün güzel sonuçları olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, üniversiteler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine yönelik katkı sağlanması amacıyla protokol görüşmelerinin de yapılacağı belirtildi.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı Yapıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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