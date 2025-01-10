Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'nden Kadın ve Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Protokolü

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği, kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele için çalışma gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ile 12 üniversitenin rektörünün katılımıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörlük Senato Salonu'nda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği İstişare toplantısı yapıldı.

Üniversitelerin iş birliğini artırmak ve ortak akıl ile çalışmalar yapmak amacıyla düzenlenen toplantıda, kadın ve çocuğa yönelik şiddeti önlemeye dair akademik çalışmaların yapılması için üniversiteler arasında protokol imzalandı.

Toplantında konuşan Oruç, kadın ve çocuğa yönelik şiddet konusunda saha araştırmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Akademiye çok önemli görevler düştüğünü düşünüyorum. Ülkemizin belli bir bölgesindeki birtakım sosyal sorunlar, sadece kadın, çocuk cinayetleri değil, diğer konularda da farklı bölgedeki bir üniversite saha ve istatistik araştırmasında önemli rol oynayabilir. İmzalanacak protokolün çok önemli sonuçları olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Batı Karadeniz Üniversiteler Birliğinin dönem başkanı Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da daha önce üniversitelerinde yapılan benzer konudaki çalıştayı genişleterek üniversiteler birliğine yaymayı planladıklarını belirterek, "İşbirliği, güç birliği yapacağız, hepimizin artık mottosu haline gelen 'Birbirimizden öğrenerek gelişiyoruz.' diye. Gerçekten üniversitelerimizin çok öne çıkan yanları var. Ülkemiz için de model olabilir, farklı üniversitelere yaygınlaştırılması için." diye konuştu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, dönem toplantısının Batı Karadeniz Bölgesi'nin eğitimde gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlamasına, Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler için de hayırlara vesile olmasını temenni etti.