Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde fırtına beklentisi olduğunu açıkladı. Rüzgarın batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında rüzgar, bugün akşamdan itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de rüzgar, yarın öğleden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazartesi günün ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
