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Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın sabahtan itibaren beklenen yağışın, Zonguldak, Bartın ve Sinop'un iç kesimleri ile Düzce, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Serdar Açıl - Güncel

Batı Karadeniz Zonguldak Sinop Güncel Haberler

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