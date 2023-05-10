Batı Karadeniz'in doğusunda yarın için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın akşam saatlerinden itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgar yarın akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.