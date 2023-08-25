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Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Düzce-Kastamonu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda (Düzce-Kastamonu) rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, pazar günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Kübra Ağaçyetiştiren - Güncel

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