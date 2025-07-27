Batı Karadeniz İçin Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu için öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Bartın ve Kastamonu açıklarında etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor. Denizlerdeki fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzey doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği değerlendiriliyor.
Özellikle Bartın ve Kastamonu açıklarında etkili olması beklenen fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin bekleniyor.
Denizlerdeki fırtına dolayısıyla ulaşımda aksamalar meydana gelebileceği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel