Batı Karadeniz için Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batısında gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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