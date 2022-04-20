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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Fırtına, Güncel, Haberler

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