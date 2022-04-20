Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde batısında kuzey ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden sonra doğusunda batı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel