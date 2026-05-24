Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde bugün beklenen gök gürültülü sağanakların Bolu, Karabük, Kastamonu ve çevrelerinde yerel kuvvetli olacağını duyurdu. Sel, su baskını, yıldırım ve doluya karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanakların, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Düzce, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz