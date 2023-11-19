Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Batı Karadeniz'deki illerde tam fırtına şeklinde esecek olan rüzgarlar sebebiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

Batı Karadeniz'deki iller için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bugün Zonguldak, Düzce, Bartın, Karabük ile kıyı ilçeleri başta olmak üzere Kastamonu ve Bolu'nun kuzeyinde rüzgar, kuzey ve kuzeybatı yönlerden tam fırtına şeklinde esecek.

Gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.