Batı Karadeniz'deki afetzedelere Türk Kızılaydan yardım

Türk Kızılay, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel ve su baskınlarının üçüncü gününde, 63 personel ve 50 gönüllüyle müdahale ve yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop'taki sel ve su baskınları dolayısıyla Ankara, Düzce, Kırklareli ve İstanbul Afet Müdahale Merkezi ile Genel Müdürlükten personel görevlendirildi.

Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Bursa, Kocaeli ve Bolu şubeleri ile Gökçebey ve İnebolu temsilciliklerini de sahada seferber eden Türk Kızılay, müdahale ve yardım faaliyetlerini 63 personel ve 50 gönüllüsü ile sürdürüyor.

Türk Kızılay, bölgede sabah, öğle, akşam ve gece olmak üzere 4 öğün sıcak yemek hizmeti veriyor, yatak, yastık, battaniye, nevresim ve giyim desteği sunuyor.

Ayrıca 5 bin su, sıcak ve soğuk içecek, 2 bin 440 kumanya ve ikramlık malzemeleri afetzedelere ulaştıran Kızılay, ikram aracı, minibüs, haberleşme aracı, öncü araç, koordinasyon aracı, binek araç ve kamyonetten oluşan 31 aracıyla bölgede lojistik faaliyetleri yürütüyor.