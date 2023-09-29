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Batı Karadeniz'de Yarın Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yarın kuvvetli ve çok kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir.