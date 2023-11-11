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Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.