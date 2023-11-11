Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar görülebilir. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir.
Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yer yer gök gürültülü sağanağın yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.