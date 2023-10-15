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Batı Karadeniz'de Yarın Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanaklar tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.