Batı Karadeniz'de Yarın Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanaklar tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.
Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.
Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.