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Batı Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.