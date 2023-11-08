Batı Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Batı Karadeniz'de yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de beklenen yağışlar yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak.
Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.