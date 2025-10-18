Haberler

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz bölgesinde Sakarya'nın kuzey ve doğusu ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve çevre illerde kuvvetli sağanak beklediğini açıkladı. Sel ve heyelan riskine karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
