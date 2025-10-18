Batı Karadeniz'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Sakarya'nın kuzey ve doğusu, Zonguldak, Bartın, Düzce ile zamanla Bolu, Karabük ve Kastamonu illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.