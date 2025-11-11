Haberler

Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Yağışların yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinde Batı Karadeniz'de görülecek yağışların yarın akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış anında oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
