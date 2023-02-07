Batı Karadeniz'de kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Batı Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Batı Karadeniz'de bu gece ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli kar yağışının Zonguldak, Bartın, Düzce ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde etkili olması öngörülüyor.

Bu nedenle söz konusu kentlerde ulaşımda aksama, buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.