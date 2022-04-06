Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:
Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava koşullarının normale dönmesinin ardından avlanan istavrit, tezgahlarda yerini aldı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hava koşullarının normale dönmesinin ardından avlanan istavrit, tezgahlarda yerini aldı.

Bölgede bir haftadır etkili olan soğuk havanın yerini bahar havasına bırakmasıyla balıkçılar yeniden denize açıldı.

Bol miktarda avlanan istavrit, tezgahta kilogramı 15 liradan satılıyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, vatandaşlar tarafından en fazla tercih edilen balık istavrit oldu.

Öte yandan tezgahlarda mezgit kilogramı 20, hamsi ise 25 liradan alıcı buluyor.

Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

Batı Karadeniz'de havaların ısınmasıyla avlanan istavrit tezgahların gözdesi oldu

AA / Ömer Ürer - Güncel

Batı Karadeniz, Akçakoca, Düzce, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title