Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda fırtına beklediğini duyurdu. Rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülüyor. Vatandaşlar ulaşımda dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Etkisini sabah saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
