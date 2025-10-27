Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.