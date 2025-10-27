Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğusunda akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel