Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre 2 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

Fırtınanın 3 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde kıyı şeridinde, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybedeceği kaydedildi.