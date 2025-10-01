Haberler

Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı

Kastamonu Valiliği, 2 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan esecek 6 ila 8 kuvvetinde fırtına için uyarıda bulundu. Fırtına saatlik 75 km hıza ulaşabileceği belirtildi.

Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre 2 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.

Fırtınanın 3 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde kıyı şeridinde, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybedeceği kaydedildi.

