Batı Karadeniz'de Fırtına Uyarısı
Kastamonu Valiliği, 2 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan esecek 6 ila 8 kuvvetinde fırtına için uyarıda bulundu. Fırtına saatlik 75 km hıza ulaşabileceği belirtildi.
Batı Karadeniz'de fırtınanın etkili olması bekleniyor.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre 2 Ekim Perşembe günü bölgede rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacağı tahmin edilen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği aktarıldı.
Fırtınanın 3 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde kıyı şeridinde, akşam saatlerinde ise açıklarda etkisini kaybedeceği kaydedildi.
Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel