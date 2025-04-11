Batı Karadeniz'de Fırtına Etkili: Dalga Boyu 4 Metreyi Buldu

Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor

- Akçakoca'da denizin rengi değişti, dalga boyu 4 metreye ulaştı

DÜZCE - Batı Karadeniz'de soğuk hava ve fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Akçakoca'da denizde dalga boyu 4 metreyi buldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Batı Karadeniz'de rüzgarın, 11 Nisan 2025 Cuma günü kuzey ve kuzeybatıdan, günün ilk saatleri ile 12 Nisan 2025 Cumartesi, gün boyu doğubatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi. Meteorolojinin uyarısı sonrasında bugün sabah saatlerinde Batı Karadeniz'de fırtına başladı. Fırtına ile birlikte denizin rengi değişirken dalga boyu 4 metreye ulaştı. Yetkililer fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara sebep olabileceği buna karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.