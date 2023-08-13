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Batı Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın öğleden sonra fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın etkisi salı günü öğle saatlerinde azalacak. Vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Batı Karadeniz'de (Bartın-Kastamonu) fırtına beklenildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın öğleden sonra doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Vatandaşlara meydana gelebilecek olumsuzluklara ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.????

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun - Güncel

Batı Karadeniz Fırtına Güncel Haberler

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