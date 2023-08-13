Batı Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'de yarın öğleden sonra fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın etkisi salı günü öğle saatlerinde azalacak. Vatandaşlara olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.